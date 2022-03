Perseguitava l'ex compagna nonostante il divieto di avvicinamento: arrestato 28enne

Continuava a perseguitare la ex compagna nonostante un divieto di avvicinamento. Per questo un uomo di 28 anni di Crotone, T.F., è stato posto agli arresti domiciliari per atti persecutori. I Carabinieri della Stazione del vapoluogo hanno eseguito l’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari su richiesta della Procura della Repubblica di Crotone. Al giovane è stato contestato il reato di “atti persecutori” nei confronti dell’ex compagna, 33enne, con la quale aveva avuto una breve relazione tra il 2018 e il 2019, da cui era nato un figlio. Il provvedimento recepisce i risultati delle indagini condotte dai Carabinieri avviate dopo la denuncia presentata dalla donna. In particolare la vittima ha raccontato ai carabinieri di aver subito pedinamenti dall’ex nelle adiacenze del suo luogo di lavoro, delle continue chiamate e messaggi telefonici, ma mai di atti di violenza fisica. L’uomo era già stato destinatario, nell’ottobre del 2020, a causa di analoghi comportamenti tenuti dopo la fine del loro rapporto, di un’ordinanza di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima.