Cutro, case popolari: pubblicato bando per formare le graduatorie

CUTRO - All’albo pretorio on line del Comune di Cutro è stato pubblicato un nuovo bando di concorso per la formazione delle graduatorie degli aspiranti all’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Le domande possono essere presentate entro sabato 16 aprile attraverso un apposito modello. Le richieste per partecipare al bando, complete di tutti i documenti richiesti, possono essere inviate con raccomandata A/R indirizzata la Comune di Cutro, piazza del Popolo 1, 88842 Cutro (farà fede il timbro postale), oppure tramite pec all’indirizzo protocollo.cutro@asmpec.it; prevista anche la presentazione a mano all’ufficio protocollo del comune nei giorni di apertura al pubblico (da lunedì a giovedì dalle 9 alle 11 e martedì e giovedì anche dalle 17 alle 18). Per i lavoratori emigrati all’estero il termine di presentazione delle richieste è prorogato fino di 30 o 60 giorni a seconda che dimorino in Europa o in paese extraeuropeo.