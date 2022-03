Abramo CC, i commissari: entro il 26 febbraio la relazione con l'elenco creditori

"Incontreremo i sindacati dopo il deposito della relazione ex art. 28, al fine di illustrarne i relativi contenuti". E' quanto annunciano i commissari giudiziali della Abramo Cc, Silvia Bocci, Tiziano Onesti e Federica Trovato.

La relazione è il documento che contiene la descrizione particolareggiata delle cause dello stato di insolvenza e presenta tra le altre cose l'elenco nominativo dei creditori (quindi anche e soprattutto dei dipendenti) con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione.

I commissari spiegano che l'incontro si terrà dopo il 26 febbraio, termine ultimo per il deposito della relazione: "i termini estremamente stringenti per la sua redazione- scrivono i commissari della Abramo CC -, la complessità del suo contenuto, nonché la ferma volontà dei commissari di non fare ricorso a proroghe (in ragione dell’estrema delicatezza della situazione in cui versa la Abramo CC), ci impongono di concentrare tutti gli sforzi su questa imminente scadenza, al cui rispetto si stanno dedicando tutte le strutture di staff della società ed i suoi consulenti". E' sottolineato che come previsto per legge "la relazione verrà resa disponibile a tutti i creditori".

Nella lettera dei tre commissari si fa riferimento anche alle iniziative di protesta avviate: "Rispettiamo e comprendiamo a pieno il vostro disagio e le vostre legittime manifestazioni di protesta e siamo certi che comprenderete la necessità per la società di giungere a questo primo risultato, trattandosi di momento assolutamente imprescindibile e di decisiva importanza per le possibilità di successo del processo di ristrutturazione e, dunque, per la migliore e definitiva cura degli interessi dei lavoratori e del ceto creditorio tutto".