Lite nel centrodestra, Torromino: i consiglieri vogliono togliersi i sassolini o fare squadra?

“La giusta alchimia risiede nel rispetto reciproco dei ruoli, politici ed istituzionali, e nella tutela della dignità della nostra Provincia”. E' la replica dell'on. Sergio Torromino, coordinatore provinciale di Fozra Italia, alle polemiche che nelle ultime settimane stanno interessando il centrodestra crotonese, diviso in due fazioni: da una parte i vertici dei partiti (FI, FdI e Udc) che stanno tenendo una serie di riunioni per riorganizzare la coalizione, dall'altra i consiglieri comunali e provinciali eletti nelle liste di centrodestra che lamentano di non essere stati coinvolti e mostrano insofferenza verso la leadership che i segretari di partito si sarebbero autoassegnata.

L'ultima goccia è stato il documento firmato da undici consiglieri comunali di centrodestra, due dei quali (Fiorino e Manica) sono anche consiglieri provinciali, che annunciano di voler costituire un polo moderato “in alternativa al vecchio modo di fare politica” e soprattutto a “coloro che si ritengono leader di gruppi inesistenti”.

“Corre l’obbligo, politico ed istituzionale, ricordando a tutti il ruolo di parlamentare che ricopro principalmente per il territorio crotonese - scrive in proposito Torromino - puntualizzare circa le varie interpretazioni che dovrebbero portare, sulla carta, alla costruzione di un centro destra forte”. Il parlamentare avverte che a “a Crotone esistono forze terze che approfittando della buona fede di molti consiglieri sottopongono alla firma di costoro comunicati stampa dai toni e dalle prospettive auliche ma che realmente si tramutano in una spicciola richiesta futura di postazioni personali. Il risultato? È criticare chi sta cercando di far emergere un ruolo politico e della politica a scapito dei singoli principati o monarchie”. Sono io per primo convinto che si debba riproporre lo schema che ci ha portato alla guida della Regione Calabria. E se così è, parliamoci chiaro, perché criticare chi del territorio ha sostenuto la vittoria di Occhiuto?”.

Torromino affronta quindi il nodo della Provincia di Crotone. Il gruppo di consiglieri che oggi intendono costituire il polo moderato è lo stesso che ha contribuito all'elezione del neo presidente Ferrari e dunque si accredita di una propria autonoma forza elettorale. “Per la Provincia e per chi vuol far passare un messaggio differente - afferma Torromino - la vittoria di Ferrari è anche frutto del mio sostegno e della mia condivisione politica ed amministrativa che ha visto eletti consiglieri di Forza Italia. In questo nessuno può smentire - incalza il deputato - posso fare un lungo elenco di persone, situazioni e colpi bassi ma non è nel mio stile; il dileggio non mi appartiene”.

Torromino, quindi, invita a fare squadra per dare più forza al territorio: “singolarmente nessuno è in grado di poterlo fare. Spero che ogni eletto possa capirlo liberamente senza affidarsi a persone che, volendo togliersi qualche sassolino, stanno creando ad arte un marasma che porta solo vantaggio a coloro che stanno fuori dal territorio e favorisce nel contempo gli stessi gruppi di potere” Chiaro riferimento a quei consiglieri e movimenti che alle ultime regionali hanno sostenuto candidati del centrodestra di altri territori. “La maturità politica di tutti noi - avverte il deputato - è dimostrare ai cittadini ed elettori che sappiamo raggiungere obiettivi e gli obiettivi passano dall’avere gente del territorio quali rappresentanti nelle istituzioni. Fare squadra significa abbandonare la cultura dell’Io e parlare di Noi, quindi del rispettare i ruoli della politica e costruire gruppi di persone che hanno una visione comune di proiezione futura del territorio. Siamo pronti per questo? Io ci sono”.