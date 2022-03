Sottosegretaria Nesci: con Jobel gestione virtuosa del museo e giardini Pitagora

“Questi dieci anni rappresentano un traguardo importante, che testimonia la solidità di un progetto ormai radicato nel territorio. L’associazione Jobel ha realizzato una gestione virtuosa degli spazi e delle risorse del museo e giardini di Pitagora. Ora l’obiettivo deve essere quello di guardare ai prossimi dieci anni, coltivando l’ambizione di lavorare per far conoscere le nostre eccellenze e rendere la Calabria sempre più attrattiva”. Lo ha detto la sottosegretaria per il Sud Dalila Nesci in un video messaggio inviato all’associazione Jobel in occasione dei dieci anni di gestione degli spazi culturali e ricreativi di parco Pignera.

“Jobel è una cooperativa nata dal basso, che ha saputo fare dell’inclusione il suo punto di forza e ha intrapreso un percorso di rilancio del territorio basato su un sistema valoriale condiviso" ha aggiunto. "Con il museo e giardini di Pitagora la città di Crotone si è riappropriata di uno spazio verde, grazie a un’intervento di rigenerazione urbana, di un edificio riqualificato che può ospitare proposte culturali, iniziative naturalistiche o semplici occasioni conviviali. Sono stati anni particolarmente fruttuosi, ricchi di esperienze che dimostrano il potenziale di una realtà che - ha concluso Nesci - deve continuare a essere valorizzata”.