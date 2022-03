Tallini, soddisfatto Torromino: stop a "sentenze preventive e gogne mediatiche"

L'onorevole Sergio Torromino esprime "soddisfazione per il proscioglimento di Mimmo Tallini dal processo Farmabusiness, la sentenza - scrive in una nota - certifica la completa estraneità ai fatti confermata dall’assoluzione perché il fatto non sussiste, dopo aver "sofferto per un’accusa ingiusta che ne ha condizionato le scelte future e, ancor di più, lo ha sottoposto assieme ai suoi cari ad una gogna mediatica".

"Auguro a Mimmo Tallini - prosegue la nota di Torromino - di poter riprendere al più presto un percorso di serenità assieme ai suoi cari e nel contempo auspico che la cultura del sospetto, delle sentenze preventive e della gogna mediatica cedano il passo allo stato di diritto, alla fiducia ed alla tutela verso le persone”.