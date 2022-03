Bronzi di Riace, la Regione stanzia 3 milioni per il 50°. Princi: "faremo grandi cose"

"Le importanti celebrazioni programmate dalla Regione Calabria per esaltare il 50° anniversario del ritrovamento dei Bronzi di Riace potranno contare su grandi risorse: sono 3 i milioni di euro che la Giunta ha stanziato per il programma nazionale e internazionale che interesserà tutto l’anno 2022". Lo annuncia "con grande soddisfazione" il vice presidente Giusi Princi alla quale è demandato il coordinamento delle attività di valorizzazione e promozione del grande evento legato ai Bronzi e con essi alla Magna Gaecia.

La giunta Occhiuto metterà in campo "un programma molto ambizioso e di ampio respiro, che parte dalle meraviglie territoriali, per essere poi destinato alle vetrine mondiali" aggiunge Princi. "Ci aspettiamo tutti grandi cose da questa occasione irripetibile, ecco perché il Presidente sin dall’inizio ha fortemente sostenuto l’iniziativa". Prossimamente sarà convocato il Comitato di coordinamento interistituzionale, istituito con delibera di Giunta regionale lo scorso 20 gennaio, per condividere e seguire le varie fasi dei lavori.

Il progetto per il 50° dei Bronzi di Riace coinvolge il dipartimento Istruzione, Formazione e Pari opportunità, l’assessorato al Turismo, Marketing territoriale e Mobilità guidato da Fausto Orsomarso, e l’assessorato allo Sviluppo economico e Attrattori culturali gestito da Rosario Varì. "Roberto Occhiuto - ricorda il vice presidente Princi - ha sempre chiesto che la Regione funzioni come una grande squadra, l’ambizioso progetto che stiamo realizzando ne è sicuramente un esempio concreto".