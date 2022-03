Serie B, un calvario senza fine: il Crotone crolla anche a Lecce

L’imbarazzo che va oltre i confini del tollerabile. La pazienza che perde altri pezzi, le giornate che si assottigliano e spalancano sempre più il baratro della Lega Pro. Il Crotone continua nel suo personale calvario aggiungendo un’altra giornata horror, la terza consecutiva di una settimana da dimenticare, che a Lecce ha conosciuto il passaggio anche prevedibile per il dislivello di forze in campo, accentuate dalla pochezza mentale di una squadra che sfocia ormai nella rassegnazione.

La conseguenza è inevitabile e consegna una nuova figuraccia, in un match che non ha avuto praticamente storia. Hai voglia a sventolare le “15 finali che ci attendono”, che “venderemo cara le pelle”, perché poi all’atto pratico lo spettacolo è sempre identico. E si traduce nella disfatta, la numero 14 in 24 giornate, questa peraltro senza quasi mai essere entrati in partita. Certo, era il Lecce primo della classe, ma in queste condizioni è lecito attendersi qualcosa di più, andando anche oltre i propri limiti, che sono giganteschi. E invece il prodotto ha esposto la consueta ‘merce’, diventata ormai inaccettabile per chi osserva incredulo e sconsolato una deriva infinita.

Il Lecce ha avuto vita facile di quel che resta del Crotone, mettendolo alla corte fin dai primi vagiti del match. Nella prima mezzora è stato Saro a tenere in vita i rossoblù con un paio di interventi prodigiosi mentre intorno a lui confusione e approssimazione facevano da cornice imperfetta. Ma il raccolto di tanta semina ha avuto il via grazie al gentile omaggio dell’impalpabile Vulic, riproposto al centro del campo con risultati sconcertanti. Un suo difettoso disimpegno ha dato via libera alla verticalizzazione che ha messo davanti alla porta Coda, implacabile e freddo nel battere Saro. Partita sbloccata e finita virtualmente qualche minuto dopo quando Cuomo (ancora lui!) nel tentativo di contrastare Coda è incespicato urtando la sfera con il braccio. Ci sarebbe anche una trattenuta dell’attaccante, ma l’intervento del Var invece di togliere il penalty aggrava la sanzione con l’espulsione del difensore per intervento volontario. Rigore trasformato, Crotone in dieci e con due reti da recuperare. In sostanza una missione impossibile per un Crotone apparso ancora una volta frastornato e impotente, nonostante le variazioni di Modesto, che anche in ottica derby ha provato a mescolare le carte inserendo diversi volti nuovi. L’effetto è stato disastroso, a conferma che le lacune del team sono globali, ma oltre quelle tecniche spiccano quelle caratteriali e temperamentali. Il secondo tempo è stata una lunga agonia, con in Lecce a maramaldeggiare nelle macerie rossoblù. Il tris firmato da Strefezza ha arrotondato un punteggio che ha trovato la giusta dimensione per i valori osservati in campo. Per il Crotone un nuovo digiuno, il terzo consecutivo, appesantito da un altro dato allarmante, ossia le quattro partite senza andare e bersaglio. Numeri da condanna immediata, ma che il percorso altrettanto deludente delle rivali consente di rimandare. E così il Cosenza, prossimo avversario allo Scida, resta ancora raggiungibile, anche se l’ennesimo scempio stagionale rimpicciolisce questa prospettiva.

LECCE: Gabriel; Calabresi, Lucioni, Tuia (28’st Simic), Barreca; Majer, Hjulmamd, Helgason (15’st Listowski); Strefezza (15’st Blin), Coda (33’st Rodriguez), Ragusa (15’st Di Mariano). A disp.: Bleve (GK), Plizzari (GK), Gendrey, Gallo, Bjorkengren, Vera, Asencio. All. Baroni

CROTONE: Saro; Nedelcearu (26’st Mondonico), Golemic, Cuomo; Calapai, Vulic, Kone (33’st Schirò), Giannotti; Marras (26’st Adekanye), Kargbo (18’st Schnegg); Mulattieri (33’st Cangiano). A disp.: Festa (GK), Mogos, Awua, Sala, Estevez, Maric, Borello. All. Modesto

ARBITRO: Ghersini di Genova

MARCATORI: 34’pt e 49’pt rig. Coda (L), 14’st Strefezza (L)

AMMONITI: Di Mariano (L)

ESPULSO: 47’pt Cuomo (C)