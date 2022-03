Abramo Cc, i consiglieri comunali chiedono al Sindaco e alla città di sostenere la protesta dei lavoratori

La vicenda legata alla crisi che investe la Abramo Cc preoccupa non soltanto i lavoratori dell'azienda, ma tutta la città. Un allarme che trova anche la sponda dell'ente comunale, e nello specifico dei consiglieri che compongono l'assise, i quali con una missiva rivolta direttamente al sindaco, Vincenzo Voce, chiedono una presa di posizione forte e concreta per stare al fianco dei lavoratori in occasione della manifestazione in programma giovedì 24 febbraio.

"Le consigliere e i consiglieri comunali di Crotone firmatari della presente - scrivono - in vista della manifestazione indetta dai lavoratori dell’Abramo Customer Care, prevista per giovedì 24 febbraio alle ore 10.30 antistante la Prefettura di Crotone, considerate le gravi conseguenze che la questione può arrecare, non solo ai lavoratori della stessa ma ad una intera collettività con ripercussioni sul tessuto economico già in forte crisi che investirebbe inevitabilmente la Città, chiedono di unirsi al fianco dei lavoratori, invitando tutta la cittadinanza a partecipare, attività commerciali comprese. Sappiamo che nell'attuale situazione sono state messe in campo tutte le soluzioni possibili, attraverso i tavoli che si sono svolti insieme a tutti gli attori coinvolti. Purtroppo non è bastato l'impegno da parte delle istituzioni e della politica e pensiamo che un segnale di forte interesse possa non solo essere da sprone ma da unione di una comunità troppo spesso poco o per nulla considerata, meritevole, alla stregua delle altre, della tutela dei diritti e della dignità come sancito dalla nostra Costituzione".



La missiva porta la firma di Venneri Dalila, Corigliano Nicola, Cavallo Marisa Luana, Acri Paolo, Marrelli Fabiola, Pingitore Iginio, Mungari Floriana, Ceraudo Domenico, Tallarico Ginetta, Meo fabrizio, Capparelli Chiara, Tesoriere Andrea, LeRose Alessia, Enrico Pedace, Passalacqua Antonella, Devona Andrea, Vrenna Giada, Megna Antonio, Manica Antonio, Manica Fabio, Megna Mario, Manica Alessandro, Lo Guarro Domenico, Liguori Paola, Fiorino Giuseppe, Facino Santo, Arcuri Danilo.