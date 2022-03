Congresso del Pd, Leo Barberio eletto segretario provinciale

Dopo quasi tre anni di commissariamento la federazione provinciale del Partito democratico di Crotone ha un nuovo segretario. Si tratta di Leo Barberio, 31 anni consulente di finanza agevolata, che è stato eletto al termine del congresso che ha registrato un'alta percentuali di partecipanti, il 71%, rispetto alle tessere sottoscritte. Barberio ha ottenuto 760 voti pari al 95% dei 782 iscritti.

"Lavorerò intensamente e con lealtà – assicura Leo Barberio – per far ripartire il partito democratico nella nostra provincia. Il mio primo impegno sarà quello di stare al fianco delle comunità per affrontare problemi e cercare soluzioni. Dopo anni di commissariamento – prosegue Leo Barberio – e dopo aver toccato il punto più basso della storia del centro-sinistra nel territorio, ritorneremo a sentirci tutti orgogliosi di appartenere al Pd".

Contemporaneamente a quelle del segretario della federazione, si sono svolte anche le elezioni dei segretari cittadini di Crotone ed Isola Capo Rizzuto, le uniche città superiori a 15 mila abitanti della provincia. A Crotone è stata eletta Anna Giulia Caiazza, che ha ottenuto 182 voti su 187 votanti, mentre ad Isola Capo Rizzuto il nuovo segretario di circolo è Andrea Filici che ha avuto 127 voti su 127 votanti.