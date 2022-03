Casabona, per le vie del paese con una pietra di cocaina in auto: arrestati

CASABONA - I Carabinieri della Stazione di Casabona hanno tratto in arresto due persone del luogo con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso.

I due, G.F. di 45 anni e S.A. di 41, entrambi con precedenti di polizia, stavano percorrendo una via del centro cittadino a bordo di un'autovettura quando alla vista dei carabinieri, in procinto di fermarli per un normale controllo stradale, si sono liberati di un involucro lanciandolo dal finestrino. La scena non è sfuggita ai militari che li hanno bloccati recuperando l'involucro all'interno del quale sono stati rinvenuti 31 grammi di cocaina pura ancora in sasso. Nel corso delle successive perquisizioni domiciliari, i carabinieri hanno trovato un bilancino elettronico di precisione occultato in un cofanetto nell'abitazione di S.A e una modica quantità di marijuana in quella di G.F.

La droga ed il bilancino sono stati sottoposti a sequestro penale, i due uomini posti agli arresti domiciliari e messi a disposizione dell’Autorità giudiziaria.