Capo Colonna, la Regione opta per una scogliera radente con massi di grandi dimensioni

La salvaguardia del promontorio di Capo Colonna passa attraverso una scogliera radente con l'utilizzo di massi di grande portata. La soluzione è stata prospettata questa mattina nel corso di un incontro in video conferenza convocato dalla Regione per fare il punto sulla messa in sicurezza della falesia.

Nel corso del collegamento, presente l'assessore comunale all'urbanistica Luca Bossi, sono state descritte le attività svolte nei giorni scorsi in somma urgenza alla punta estrema del promontorio, e illustrato il progetto di fattibilità per la messa in sicurezza dell'area con una cintura di massi da un capo all'altro del Lacinio, per una lunghezza di oltre seicento metri (nella cartina).

La Regione, anche con l'aiuto di ricercatori dell'Unical, ha individuato come miglior soluzione dal punto di vista tecnico una scogliera radente con utilizzo di massi di quarta categoria, cioè fino a dieci tonnellate, tenuto conto della somma a disposizione tra fondi regionali e risorse della Protezione civile.

Tempi brevi per l'apertura del cantiere. Si punta ad avere il progetto definitivo entro 60 giorni al fine di ottenere tutti i pareri paesaggistici, a cui seguirà il progetto esecutivo e la realizzazione degli interventi per un importo che si aggira intorno ai tre milioni di euro.