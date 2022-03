Crisi Abramo cc: Comune, Provincia, commercianti aderiscono allo sciopero di giovedì

“Siamo al fianco dei lavoratori Abramo di Crotone. Prenderemo parte allo sciopero indetto dalle segreterie sindacali per la difesa dei lavoratori dell’Abramo Customer Care, previsto giovedì 24 febbraio alle ore 10.30 davanti alla Prefettura di Crotone. Chiederemo con forza al Partito democratico nazionale e ai nostri esponenti al governo di sostenere la vertenza in atto per lo sblocco dei pagamenti ai lavoratori e per la difesa dei posti di lavoro in città”. Lo ha annunciato il neo eletto segretario di federazione del Pd Leo Barberio. La sua è solo una delle tante adesioni allo sciopero indetto dai sindacati a sostegno della vertenza dei lavoratori dell’Abramo customer care.

Allo sciopero hanno già aderito Confcommercio e Confesercenti di Crotone che giovedì terranno abbassate le serrande dei negozi, così come l'amministrazione comunale di Crotone ritenendo che sia un “dovere morale essere vicini ai lavoratori” poiché - afferma il sindaco Enzo Voce - quello che stanno vivendo insieme alle loro famiglie “investe ciascuno di noi, investe l’intera comunità, indipendentemente dal ruolo che siamo chiamati a ricoprire”.

Sulla stessa scia il presidente della Provincia di Crotone, Sergio Ferrari, che, insieme ad altri consiglieri provinciali, ha incontrato una delegazione di lavoratori dell'Abramo customer care. “Bisogna lavorare affinché la vertenza Abramo non sia l’ennesima crisi aziendale da imputare alla crisi economica, da accettare ed archiviare, bisogna operare affinché si scongiuri, un collasso economico e sociale per un intero territorio” ha detto in proposito Ferrari.

Basti pensare che gli oltre mille lavoratori impiegati presso l’Abramo Customer care hanno generato fino ad ora un flusso di tre milioni di euro al mese che ha mosso l’asfittica economia del crotonese.

Il presidente della Provincia ha quindi spiegato che “i commissari giudiziali in questa fase stanno facendo il loro lavoro e fondamentale è la relazione che sarà presentata il 26 febbraio, perché da quella data ed in base al contenuto della relazione sarà possibile avere contezza delle reali condizioni finanziarie e dei percorsi che potranno e dovranno essere intrapresi. L’obiettivo - a detta di Ferrari - deve essere duplice, puntare alla regolarizzazione degli emolumenti con il recupero anche del pregresso, ma bisognerà puntare anche alla continuità lavorativa, ed è per questo che sarà fondamentale essere presenti al tavolo del Mise. Sarà lì che i rappresentanti istituzionali, compresa la Provincia di Crotone, dovranno farsi portavoce delle istanze del territorio ed adoperarsi affinché non un solo posto di lavoro vada perso. Non dovrà esser consentito a nessuno - ha ammonito Ferrari - girarsi dall’altra parte, la questione riguarda tutti noi, tutti parimenti coinvolti”.

Con la protesta si schierano anche associazioni e movimenti come la coop Agorà Croton: "ancora una volta non è in gioco la vita di una singola persona o di una famiglia, ma è in gioco il futuro di questa città che si vede invecchiare, guardando, con tristezza, i giovani andare via. Non possiamo più accettare che la dignità della città sia calpestata. Per tutti questi motivi noi il 24 saremo presenti con i lavoratori della Abramo davanti alla Prefettura di Crotone".