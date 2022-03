Potenziamento della terapia intensiva neonatale a Crotone, sit-in il 25 febbraio davani all'ospedale

CROTONE - L’Associazione di clownterapia “Regalerò un Sogno”, operativa da diversi anni nel nosocomio crotonese ha organizzato per il giorno venerdì 25 febbraio dalle ore 11:30 alle ore 13:00 un Sit-In per chiedere il potenziamento della Terapia Intensiva Neonatale e l’assunzione di personale medico ed infermieristico specializzato affinché non accadano più morti tra i bambini come avvenuto, purtroppo, nel caso della piccola Ginevra. Al Sit-In parteciperanno anche altre realtà associative del territorio. "In un momento delicato come questo - scrive l'associazione - è importante dare un segnale forte, a tal proposito si invita tutta la cittadinanza attiva a partecipare".