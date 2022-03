Rifiuti, dal 14 marzo la raccolta differenziata estesa a Lampanaro

Si allarga la mappa dei quartieri in cui si effettua la raccolta differenziata dei rifiuti. Il servizio, informa una nota di Akrea, sarà esteso al quartiere Lampanaro. A partire da mercoledì 23 febbraio e fino a sabato 5 marzo, personale dell'azienda e volontari del comitato di quartiere distribuiranno materiale informativo ai residenti. Previste anche giornate di sensibilizzazione rivolte ad adulti e bambini.

L’attivazione del servizio è in programma il 14 marzo prossimo. Secondo i dati dell’anagrafe comunale, l’utenza interessata è di 235 famiglie, pari a 423 abitanti, per una produzione di circa 600 chilogrammi di rifiuti differenziati al giorno. "Un ulteriore passo verso l’implementazione della raccolta differenziata" si legge nella nota di Akrea, nel tentativo di avvicinarsi alle "percentuali indicate nel Piano regionale dei rifiuti".

I nuovi contenitori saranno posizionati dal 7 al 12 marzo in tutta l’area di Lampanaro, per un totale di quindici postazioni, ciascuna composta da cinque carrellati di diverso colore: giallo per plastica e alluminio, verde per il vetro, blu per la carta, marrone per l’organico, grigio per il secco indifferenziato. Le informazioni sul corretto conferimento dei rifiuti sono disponibili sul sito di Akrea al'lindirizzo web akreaspa.it/modello-raccolta-differenziata/.