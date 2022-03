Scontro tra auto sulla statale 106 alle porte di Crotone: due feriti

CROTONE - Due persone, un uomo ed una donna, sono rimaste ferite in seguito ad un incidente avvenuto sulla Ss 106 nei pressi del supermercato Ard intorno alle 18.30. Lo scontro ha coinvolto due auto, una Mini Cooper guidata da un uomo ed una Citroen Picasso condotta da una donna. I due conducenti sono stati estratti dalle lamiere grazie all'intervento dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Crotone. I due feriti sono stati poi affidati alle cure dei sanitari del Suem 118 sul posto con due ambulanze. I vigili del fuoco hanno anche messo in sicurezza le auto che perdevano liquido da motore. La SS 106 è stata chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia per diverse ore. Sul posto per i rilievi del caso i Carabinieri e la Polizia che dovranno accertare la dinamica dello scontro.