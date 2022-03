Esercitazioni Nato al largo della Calabria: coinvolte unità navali, sommergibili e mezzi aerei

E' iniziata dalle 5 del mattino di lunedì 21 febbraio nelle acque dello Ionio calabrese la “Dynamic Manta 2022”, una delle più importanti e complesse esercitazioni antisommergibile della Nato alla quale partecipano unità navali provenienti da Canada, Francia, Grecia, Italia, Spagna, Turchia e Stati Uniti. Tra queste anche 4 sommergibili provenienti da Francia, Grecia, Italia, e Stati Uniti che si addestreranno insieme ad 11 navi provenienti dai Paesi Nato. L'esercitazione, che coinvolge anche 8 aerei da pattugliamento marittimo ed 8 elicotteri, si concluderà il 4 marzo. La Capitaneria di Porto di Crotone ha emesso un avviso di pericolosità per attività militari in quanto l'esercitazione si svolge anche davanti alle nostre coste.

La Marina Militare prenderà parte all’esercitazione con la Fregata “Margottini”, che è anche flagship della SNMG2, la Fregata “Carabiniere”, il Sommergibile “Salvatore Todaro” e gli elicotteri del 3° Gruppo di base nella Stazione Elicotteri di Catania (Maristaeli Catania)".

"La Dynamic Manta - si legge in una nota dello Stato maggiore della difesa - è una delle esercitazioni maggior rilievo della Nato, volta a garantire l'interoperabilità costante tra forze aeree, di superficie e subacquee nella lotta anti-sommergibile. Mediante la presenza di scenari addestrativi a difficoltà crescente, che vanno dalla bassa all'elevata complessità, l'esercitazione permette di istituire un coordinamento delle operazioni tra forze armate appartenenti a paesi diversi e operanti in un contesto multi-minaccia. Inoltre permette alla Nato la possibilità di valutare e sviluppare nuove tattiche anti-sommergibile".

L’esercitazione, che si svolge ogni anno in questo periodo dal 2013, non è legata all’attuale situazione nell’Europa orientale anche se l'ingresso nel Mediterraneo dell'incrociatore russo Ustinov ha fatto temere venti di guerra. In effetti, come riporta il sito Italmiradar.com, la grande nave russa si sta portando verso est mentre le portaerei americane impegnate nell'esercitazione navigano in direzione opposta.