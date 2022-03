Commissione regionale Vigilanza: rendere pubblica la Sorical

"Rendere pubblica la Sorical con acquisizione delle quote del socio privato". E' la proposta che viene dalla Commissione Speciale di Vigilanza in seno al Consiglio Regionale, presieduta dal consigliere Francesco Afflitto che martedì ha svolto un'audizione con i vertici Sorical nell'ambito della sua attività sulle problematiche relative alle società partecipate calabresiHanno partecipato all'audizione il Dirigente del Dipartimento Tutela Ambiente della Regione Calabria, Fabio Scionti, il Commissario Liquidatore di Sorical, Cataldo Calabretta, oltre a numerosi consiglieri regionali non facenti parte della commissione vigilanza tra cui Amalia Bruni ed Ernesto Alecci.

Incalzato anche dalle domande poste dai Componenti della Commissione e dai consiglieri, il commissario Cataldo Calabretta ha proceduto ad esporre le positività e le criticità che investono la Società partecipata calabrese. Durante la sessione , la consigliera Amalia Bruni, prendendo la parola, ha proposto che questa problematica venga discussa in consiglio regionale, proposta approvata all’unanimità dai consiglieri presenti.

Il presidente della Commissione Vigilanza Francesco Afflitto dopo aver udito i presenti, ha espresso la sua propensione per rendere pubblica la Sorical con acquisizione delle quote del socio privato, con rimodulazione del debito del creditore pignoratizio ed attuare un azione di rilancio, per dare piena attuazione alla Delibera della Giunta Regionale n° 210 del 24.05.2021 e procedere sulla strada già tracciata, anche perché allo stato attuale, secondo il presidente, non esiste in Calabria altro soggetto con le medesime caratteristiche che possa gestire il sistema idrico integrato anche in vista della scadenza del 30 giugno 2022, termine ultimo per l’attuazione del piano relativo al sistema idrico integrato, la cui mancata attuazione potrebbe causare la perdita di ingenti finanziamenti.

Sempre per il presidente Afflitto, inoltre, non risulta perseguibile la strada relativa alla revoca della concessione per i patti parasociali già sottoscritti nel 2004, perché ciò farebbe scattare un indennizzo del socio privato, fermo restando il debito nei confronti del fondo governativo tedesco - creditore pignoratizio.