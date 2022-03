Crotone-Cosenza, si salvi chi può. Modesto: "L'unico nostro obiettivo è la vittoria"

Dentro o fuori. Il derby tra Crotone e Cosenza vale una fetta consistenza di salvezza, ed anzi nel caso dei rossoblù jonici rappresenta evidentemente l'ultimo treno da prendere al volo per rimanere in vita e tenere accesa la fiammella della speranza. I bruzi viaggiano con cinque lunghezze, e quel quartultimo sarebbe già un piccolo successo alla luce dei misfatti compiuti nel corso di una stagione fin qui fallimentare, ma che può ancora imboccare una strada alternativa.

Il momento è delicato, ed anche Francesco Modesto sottolinea l'importanza del match in programma domani: "Il derby è sempre una partita speciale, e questo arriva in un momento chiave della nostra stagione. Dobbiamo avere l'atteggiamento giusto, l'attenzione e la voglia di fare bene ogni cosa. Confido nell'orgoglio del ragazzi. È una partita determinante, è molto importante per noi e dobbiamo affrontarla con la cattiveria giusta. Chiunque giocherà dall’inizio o subentrerà dovrà avere l’atteggiamento giusto che è quello di vincere la partita, questo è l’unico obiettivo che abbiamo in testa”. L'allenatore ha convocato tutti i giocatori, anche quelli indisponibili, e tra questi lo squalificato Cuomo: "E' una fase importante della stagione e voglio che tutto il gruppo condivida questo momento stando insieme e unito".

Al Crotone non resta dunque che un solo risultato per dare un senso al resto della stagione, ed è quello di un successo che cancelli l'ultima settimana disastrosa e offra un nuovo impulso per il prosieguo. Lo sperano anche i tifosi che si accomoderanno allo Scida, pronti a sostenere i giocatori e spingerli oltre il confine della sopravvivenza.