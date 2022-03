Domenica 27 febbraio escursione sulla neve con la ciaspolata in Sila

Domenica 27 Febbraio l'associazione CamminaSila organizza una Ciaspolata in Sila L’escursione è di tipo Turistica alla portata di tutti compreso i bambini dai 9 anni. La durata è di circa 2 ore e 30 minuti. Il ritrovo è alle ore 9:30 presso uscita SS 107 Bivio Silvana Mansio-Lorica e registrazione dei partecipanti.

Programma:ore 9.30 registrazione dei partecipanti e subito dopo si raggiungerà il luogo della ciaspolata che dista circa 4 km dal punto di ritrovo; Ore 10.00 circa inizio escursione; Ore 11.30 circa degustazione di dolci tipici e tisane;ore 12.45 circa fine escursione.

Equipaggiamento consigliato: Scarpe da trekking impermeabili o scarponcino da montagna o doposcì a stivaletto, pile, guanti, cappello, giubbino, non è necessaria la tuta da sci.P

Il percorso sarò deciso in base alle condizione climatiche, le ipotesi sono: sentiero del Lago di Ariamacina, sentiero di Carlomagno o uno dei sentieri sulla Montagna della Porcina.

Per partecipare munirsi di Mascherine (possibilmente riutilizzabili), gel disinfettante, sacchetto smaltimento DPI. Il contributo per l’escursione è di € 25 a persona (15€ per i bimbi dai 9 ai 14 anni) comprensivo di noleggio ciaspole, bastoncini, servizio guida e degustazione di tisane e dolci tipici. Le prenotazione dovranno essere effettuate tramite l’apposito form sul sito di CamminaSila al fine di poter organizzare al meglio l’escursione che sarà guidata dalle guide ufficiali Antonello Martino e Pietro Astorino e Tommaso Talerico.