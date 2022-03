Crisi Abramo, Barbuto: Enel sollecitata a pagare fatture arretrate. Nessuna risposta dal Mise

"Abbiamo sollecitato i funzionari di Enel a pagare le fatture arretrate alla Abramo Cc perché la vicenda ha assunto connotati e dimensioni tali da considerare “vitale” ogni incasso". E' quanto scrivono la deputata Elisabetta Barbuto e l’avvocato Giuseppe Donnici che hanno avuto un incontro in video conferenza con alcuni dirigenti dell’Enel e con i loro legali, al fine di comprenderne la posizione in relazione alla vicenda Abramo Customer care.

Dalla riunione è emerso che l’Enel è debitricenei confronti dell'azienda di 2 mensilità, ossia quelle relative ai mesi di Agosto e Settembre 2021 che, secondo quanto riferito dai dirigenti Enel intervenuti, sarebbero state trattenute a scopo precauzionale, mentre gli altri pagamenti sono stati effettuati puntualmente e che la quota parte da saldare, relativa al mese di dicembre 2021 verrà regolarmente versata entro il 24 febbraio prossimo.

Da qui l'invito ai rappresentanti di Enel "a rivalutare la posizione di cautela assunta rispetto alle mensilità ancora non versate" in modo che la liquidità possa servire a pagare gli stipendi ai dipendenti che da mesi sono stati lasciati sul lastrico.

La videoconferenza è stata aggiornata ad una data successiva al deposito della relazione da parte dei commissari giudiziali. "Al momento - rivelano Barbuto e Donnici - nessuna comunicazione ufficiale da parte di Poste Italiane se non una generica rassicurazione in merito al pagamento delle proprie spettanze in tempi celeri e, quel che più è preoccupante, nessuna comunicazione da parte del MISE che, nonostante sia stata rappresentata la drammaticità della situazione, non ha dato riscontro alcuno alle numerose istanze di prosecuzione del tavolo pervenute, non solo dai parlamentari, ma anche dalle istituzioni locali".