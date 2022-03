Crisi Abramo CC, i commissari giudiziali: saranno pagati gli stipendi di febbraio

Saranno pagati gli stipendi di febbraio dei dipendenti della Abramo CC. Alla vigilia della manifestazione di protesta di giovedì 24 febbraio, arriva una nota dei commissari giudiziali che gestiscono l'azienda dopo la dichiarazione dello stato di insolvenza da parte del Tribunale di Roma avvenuta il 27 gennaio scorso.

I tre commissari comunicano ai lavoratori di essere impegnati nella redazione delle relazione sullo stato dell'azienda da presentare entro il 26 febbraio. "In tale contesto - si legge nella comunicazione - i dati fin qui raccolti, pur in attesa di essere definitivamente confermati entro la predetta data, consentono di prevedere che le disponibilità ed i flussi di cassa siano sufficienti al pagamento integrale degli stipendi relativi al mese di febbraio 2022, che, pertanto, si provvederà ad onorare nei tempi usuali come da prassi aziendale".

Una buona notizia che, però, non può bastare. Anche perché ai dipendenti Abramo CC mancano gli stipendi maturati fino al 26 gennaio. Soldi che sono da trovare le calderone della procedura fallimentare. I commissari precisano: "a smentita di talune voci circolate, si ricorda che non è possibile per legge, procedere al pagamento delle competenze maturate fino al 26 gennaio u.s. le quali devono essere preventivamente accertate mediante l'ordinario procedimento di verifica dello stato passivo che non potrà che avvenire nei modi e nei tempi previsti dalla relativa disciplina".