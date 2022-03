Protesta dipendenti Abramo Cc. Tomaino: "Non sarà passerella per nessuno"

Crotone - "Chiederemo, tramite il Prefetto, la giusta attenzione da parte del Governo nazionale, così come avviene per altre vertenze, per tutelare coloro che hanno reso grande un’azienda. È giunto il tempo che i parlamentari calabresi e il Presidente della Regione, svolgano le funzioni per cui sono stati eletti e si facciano sentire in quelle stanze ministeriali dove si deciderà il futuro dei nostri lavoratori". A parlare è Fabio Tomaino, segretario UIL Crotone in merito alla manifestazione di domani, 24 febbraio, organizzata dalle sigle sindacali calabresi e i lavoratori della Abramo Spa.

"Non sarà una passerella per nessuno, soprattutto per gli assenteisti cronici - prosegue Tomaino -, ma un’azione comune per condannare un certo tipo di imprenditoria e smascherare un secolare disimpegno istituzionale verso il nostro territorio".