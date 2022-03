Seconda intimidazione al giornalista della Gazzetta del Sud: tagliate di nuovo le gomme alla sua auto

CROTONE - Nuovo gravissimo gesto intimidatorio contro il giornalista della Gazzetta del Sud, Luigi Abbramo che, a distanza di 24 ore ha trovato anche stamattina tutte le gomme della sua auto tagliate. Un atto clamoroso per il quale si cercano motivazioni nell'attività professionale del giornalista ma che è testimonianza di una deriva sociale gravissima che sembra sempre più fuori controllo.

Una prima intimidazione c'era stata nottata tra il 21 ed il 22 febbraio quando, oltre all'auto di Abbramo, una Dacia Sandero parcheggiata in via Libertà, era stata presa di mira anche una Dacia Duster di proprietà di un'impiegata che già nel passato era stata oggetto di simili atti vandalici. Nella notte appena trascorsa, tra il 22 ed il 23 febbraio, ignoti hanno nuovamente tagliato gli pneumatici solo della Dacia di Abbramo questa volta parcheggiata sulla più frequentata via Mazzini.

Resta da capire se questo nuovo gesto sia indirizzato direttamente al giornalista o sia un tentativo per depistare eventuali indagini su altre situazioni. Sull'accaduto indaga la Digos della Questura di Crotone.

Per quanto possa servire al collega Gigi Abbramo va nuovamente la solidarietà della redazione de il Crotonese. Di certo il clima di violenza, verbale e fisica, contro chi lavora per fare informazione non fa bene ad una società che preferisce premiare e mettere in mostra i criminali invece di coloro che operano per raccontare la verità. L'auspicio è che le forze sane di Crotone e del territorio inizino veramente a fare quadrato nei confronti delle persone che mettono al primo posto l'onestà e la professionalità nel raccontare i fatti.