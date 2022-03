Crotone-Cosenza, Modesto: "I ragazzi hanno dato tutto, grande la reazione nel secondo tempo"

La paura che diventa speranza, la rassegnazione che si trasforma in un’altra piccola concessione. Poco, sia chiaro, ma il pareggio scaturito dal derby contro il Cosenza consegna tanti contenuti, molti sconfortanti ma anche altre positivi. Come la reazione che ha permesso al Crotone di superare il tunnel in cui si era sperduto riprendendo per i capelli una partita folle per dinamica e logica.

Francesco Modesto ha osservato con compiacimento la metamorfosi del suo Crotone, riemerso dagli abissi acciuffando un 3-3 frutto di una iniezione poderosa d’orgoglio nel computo di un derby che ad un certo punto appariva compromesso. Ha invece afferrato un pareggio che serve a poco in chiave classifica, ma che comunque offre ai rossoblù la possibilità di prolungare quantomeno la speranza, anche se le giornate diminuiscono e le distanze restano sempre immutate. Allo Scida, in un contesto ambientale complicato, Modesto ha raccolto nella ripresa quanto cercava da tempo, ovvero una reazione furibonda e convincente dei suoi ragazzi: “Sono contento per i ragazzi, hanno dato davvero tutto, ci siamo ritrovati sotto e nel secondo tempo la squadra ha reagito in modo veemente, trovando il pareggio in pochi minuti e poi insistendo per ribaltarla. Purtroppo abbiamo pagato nella ripartenza che ha generato il loro gol ma la squadra non si è disunita ed alla fine ha raccolto quanto meritato. Restiamo in corsa e ci giocheremo fino in fondo le nostre possibilità. La reazione del secondo tempo è stata davvero bella ed emozionante, ed è da quello che dobbiamo ripartire. Mancano ancora diverse giornate e vogliamo giocarci le nostre carte, consapevoli delle difficoltà ma anche delle nostre possibilità”.

La contestazione che ha fatto da colonna sonora al finale di partita non ha scalfito Modesto, rimasto impassibile e concentrato sul campo: “Purtroppo stiamo vivendo una situazione difficile, sentiamo il fiato sul collo ed è giusto così – spiega – i tifosi sono arrabbiati e hanno anche il diritto di esprimere il loro disappunto. Noi però dobbiamo essere ancora più bravi e forti di quanto accade all’esterno e concentrarci su noi stessi e sul nostro obiettivo”.

Sullo sfondo due trasferte consecutivo nello spazio di tre giorni, in una fase del torneo senza respiro. Contro Pisa e Ascoli servirà raccogliere quanto più possibile per non perdere le residue chance di salvezza: “Naturalmente andremo a giocarcela provando ad ottenere il massimo”. E a chi gli chiede se forse giocare fuori è un vantaggio visto l’ambiente ostile dello Scida, Modesto risponde convinto: “Fosse per me giocherei sempre in casa – anche perché hanno detto qualcosa nel finale ma io ho avuto la percezione di un pubblico partecipe e coinvolto e che ci ha anche dato una mano”.

Maric ha timbrato tre volte il cartellino salendo ad otto centri in campionato, mentre Mulattieri è ancora fermo a quota 6, fermo dallo scorso ottobre e stavolta andare davvero vicino al bersaglio. L’attaccante può però contare sul sostegno del suo allenatore. “Sono naturalmente contento per Maric. Peccato invece per Samuele (Mulattieri, ndr), perché aveva avuto nel finale la possibilità di fare gol e sbloccarsi ma il loro portiere ha compiuto un miracolo. Ci tengo a Mulattieri, e spero che torni preso al gol, perché per noi è un giocatore determinante. Nel complesso sono stati bravi i ragazzi a reagire, mettendoci forza, coraggio e aggressività. E quando misceli queste componenti hai più margine di raggiungere il tuo obiettivo”.