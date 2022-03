Serie B, pazzo derby: il Crotone acciuffa il pari nel recupero ma serve a poco

Le montagne russe di un derby folle e impazzito genera un incredibile 3-3 che non serve a nessuno. Ancora di meno al Crotone, che aveva esigenza della vittoria ma che ha avuto quantomeno il sussulto di riemergere due volte dal baratro, recuperando un match che sembrava perso. Certo, nel computo della classifica ha poca utilità per il Crotone, ancora una volta stralunato e confuso per buona parte della partita, ma che rispetto alle prove recenti ha avuto la capacità di reagire. E strappare un punto. Che non è servito per spegnere una contestazione vibrante da parte della Curva, delusa da prova e atteggiamento al di là del risultato. La rincorsa resta un miraggio, e le realtà racconta un disagio sempre più latente.

La posta in palio è di vitale importanza per entrambe, e la tensione si avverte. Lo start del derby viaggia sul sottile filo di un equilibrio che nei primi minuti non genera emozioni. Il Crotone mostra quantomeno verve e volontà, ma organizzazione, idee e qualità puntualmente mortificano le intenzioni. Anche le scelte iniziali di Modesto destano perplessità, come quella che vede Mulattieri impiegato sulla linea di Borello e Maric punto di riferimento. Eppure le prime due conclusioni sono proprio dei rossoblù ma sulla prima Maric non impatta con la sfera servita da Borello. Qualche minuto chance sottoporta sugli sviluppi di un corner, ma prima Borello e poi Golemic non trovano lo spazio per insaccare. Il digiuno realizzativo continua, e col passare dei minuti prende fiducia il Cosenza che fa le prove generali del vantaggio sciupando il vantaggio che invece realizza l’imprendibile Laura, bravo ad evitare anche l’estremo tentativo di fallo di Sala, dribblare Saro e insaccare per la gioia dei circa 800 tifosi cosentini. Il Crotone accusa il colpo e prova disordinatamente a riannodare i fili, ma la confusione non asseconda le intenzioni, mentre il Cosenza sulle ali dell’entusiasmo crea altre premesse, sempre con Laura, che costringe Saro al miracolo. Ma nulla può quando in pieno recupero della prima frazione Rigione può colpire indisturbato ad un metro dalla porta con Sala che si anticipare e permette il raddoppio dei bruzi.

Modesto prova a scuotere la partita inserendo Kargbo all’inizio della ripresa per Giannotti. Il tecnico rivede anche l’assetto che contempla un 4-2-3-1 che trova presto linfa e sbocchi per un ipotesi di rimonta che Maric avvia dopo otto minuti infilando da pochi passi una palla spiovente su imbeccata di Estevez. Il Crotone si rianima e preme sull’acceleratore, assediando l’area del Cosenza, dalla quale sbuca un mani ‘malandrino’ sulla conclusione di Borello. Il Var richiama Massa, che rivede l’episodio e concedere il rigore che Maric trasforma (7 centro stagionale) e partita capovolta con l’inerzia che passa nelle mani del Crotone, ispirato da un Kargbo entrato bene nel match. Ma l’entusiasmo viene spezzato dalla ripartenza velenosa del Cosenza che si aggrappa al solito Laura, la botta viene respinta in modo maldestro da Saro che la smanaccia nella disponibilità dell’accorrente Liotti, il più lesto a scaraventarsi sul pallone e riportare avanti i lupi. Il nuovo svantaggio pesa come un macigno e il Crotone abbassa le marce, anche perché nel frattempo la Curva Sud rilancia la propria rabbia prendendo di mira società, giocatori e tecnico. Ci sarebbe anche una chance per Mulattieri, ma il colpo di testa dell’attaccante è potente ma centrale e permette la risposta di Vigorito. Ma c’è il sussulto ai titoli di coda che trova Maric ancora implacabile nel battere con violenza e precisione alle spalle del portiere bruzio fissando il 3-3 che serve a poco. Ma quantomeno evita l’ennesimo ko.

CROTONE-COSENZA 3-3

MARCATORI: 31’ pt Laura. 47’ pt Rigione, 8’ st Maric, 11’ st Maric, 18’ st Liotti, 47’ st Maric.

CROTONE: Saro, Nedelcearu Golemic, Sala; Calapai, Estevez (23’ st Kone), Awua, Giannotti (1’ st Kargbo); Borello (23’ st Marras=), Mulattieri, Maric. A disp.: Festa, Mondonico, Vulic, Adekanye, Schnegg, Nicoletti, , Mogos, Schirò, Cangiano. All. Modesto

COSENZA: Vigorito, Vaisanen, Rigione, Camporese; Situm, Palmiero, Kongolo (42’ st Venturi), Palmiero, Ndoj (34’ pt Carraro), Liotti (33’ st Hristov); Caso (33’ st Millico), Laura. A disp.: Matosevic, Carraro, Pandolfi, Sy, Vallocchia, Gerbo, Bittante, Larrivey, Florenzi. All. Bisoli.

ARBITRO: Massa di Imperia.

NOTE: spettatori 3704; ammoniti Caso, Camporese, Vaisanen, Liotti, Kone, Situm, Sala.