Abramo CC, la città chiude per protestare per il diritto al lavoro

Una città con le serrande dei negozi abbassate, con centinaia di persone a protestare davanti all'ufficio di Governo per far capire alle istituzioni il baratro verso cui a queste latitudini si sta andando. C'è stata una risposta globale e compatta alla protesta indetta giovedì 24 febbraio dai sindacati per difendere i lavoro dei dipendenti della Abramo CC. Da una parte i dipendenti davanti alla Prefettura, dall'altra la città le cui attività commerciali hanno chiuso dimostrando cosa potrebbe accadere senza l'economia collegata alla Abramo CC dove lavorano quasi 1.000 persone.

"Sono qui per difendere la dignità e il diritto al lavoro". Ripetono questo mantra le centinaia di dipendenti della Abramo Cc che giovedì mattina si sono ritrovati davanti alla Prefettura di Crotone per mostrare ai rappresentanti del governo in maniera evidente e non più virtuale quante persone rischiano il posto di lavoro.

"Siamo qui, lap e dipendenti della Abramo CC - dice uno dei lavoratori - per chiedere un futuro occupazionale, una regolarità contributiva. Abbiamo continuato a lavorare nonostante non prendessimo stipendi garantendo la sopravvivenza dell'azienda. Difendere il lavoro in questa azienda è importante per noi e per tutta la città perché una crisi del genere può avere un impatto devastante a livello economico e sociale".