Caro carburante, mezzi pesanti fermi, presidi in Calabria

La protesta contro il caro carburante si estende a tutta la Penisola. Da questa mattina, lungo la statale 280 che collega Lamezia Terme a Catanzaro, sono ripresi i blocchi degli autotrasportatori. Concentrazioni di mezzi pesanti si registrano nei pressi della rotatoria dell'aeroporto di Lamezia Terme e lo svincolo di Settingiano, mentre vengono segnalate altre iniziative a Crotone, nei pressi della rotonda del bivio Passovecchio, ed agli svincoli autostradali di Pizzo Calabro e San Lucido sulla statale tirrenica 18.

La protesta è stata organizzata dall'Associazione imprese trasportatori calabresi. L'Aitc sostiene che "la situazione in cui versa l'autotrasporto italiano e calabrese è senza via d'uscita e non si riesce a vedere la luce in fondo al tunnel, una situazione insostenibile per le piccole aziende. Gli imprenditori per restare nel mercato, a fronte dei maggiori costi di esercizio dovuti non solo agli aumenti, ma anche alla carenza di infrastrutture regionali di primaria importanza come strade, autostrade, autoporti e alla bassa produttività del nostro territorio, sono costretti al ricatto".

Da parte sua, Confartigianato Calabria Trasporti ricorda che “il settore, nell’ultimo anno, ha dovuto fronteggiare i rincari del gasolio con un aumento del 20,7%, con un impatto di maggiori costi, a livello nazionale, pari a 535 milioni di euro per le micro e piccole imprese dell’autotrasporto merci. Una batosta che si scarica interamente sui margini di profitto e sul valore aggiunto aziendale, considerato che i prezzi alla produzione nel trasporto merci, al terzo trimestre 2021, sono in calo dell’1,2% rispetto ad un anno prima”.