Il governo non prorogherà lo stato d'emergenza per il Covid dopo il 31 marzo. "L'obiettivo è riaprire tutto al più presto", dice il premier Mario Draghi. Stop ai colori per le regioni, alle mascherine all'aperto e alle quarantene nelle scuole; resterà fino a giugno l'obbligo di pass rafforzato per gli over 50. In calo intanto contagi, ricoveri e decessi.