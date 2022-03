Crisi Abramo, tavolo in Prefettura. lunedì si saprà data pagamento stipendi (VIDEO)

Lunedì saranno sciolti tutti i nodi riguardo la vicenda del pagamento degli stipendi per i dipendenti della Abramo CC. E' l'esito, per un certo verso scontato, del tavolo riunito dal prefetto di Crotone, Maria Carolina Ippolito, a seguito della manifestazione di protesta organizzata proprio davanti alla Prefettura di Crotone giovedì 24 febbraio. Scontato perché come si sapeva tutto dipende dalla relazione sullo stato passivo dell'azienda. C'è da tenere conto dell'impegno della Prefettura a portare la vertenza all'attenzione del Mise che fino ad ora, come ha detto il sindaco di Crotone, "è stato sordo" nei confronti degli oltre 3.000 dipendenti calabresi della Abramo che in questi anni si sono trovati a vivere nell'incertezza e spesso senza stipendio.

Al tavolo hanno preso parte rappresentanze sindacali ed istituzionali ed il prefetto è stato in collegamento con uno dei commissari giudiziali nominato dal Mise per l'amministrazione straordinaria della Abramo CC. Proprio il componente della triade degli amministratori giudiziali ha spiegato, ma questo era ben noto, che tutto ruota intorno alla presentazione delle relazione sullo stato passivo dell'azienda che avverrà entro il 26 febbraio.

"Il nodo si scioglierà definitivamente lunedì - ha detto Francesco Canino, segretario regionale della Fistel Cisl -. Non siamo riusciti ad avere una data certa per una serie di circostanze perché il singolo commissario interpellato non poteva rispondere a nome di tutti. Siamo fiduciosi, ma cauti pronti a mobilitarci se lunedì non arriveranno risposte attese".

All'uscita dall'incontro con il prefetto presidente della Provincia di Crotone, Sergio Ferrari, ha ribadito: "Entro lunedì si saprà quando si procede a pagamento stipendi di febbraio. C'è l'impegno del prefetto a darci notizie. Solo all'esito della relazione si può procedere all'attività a tutela dei lavoratori".

Il sindaco di Crotone, Vincenzo Voce, ha assicurato l'appoggio continuo da parte delle istituzioni locali: "Con lo sblocco del Durc - ha detto ai dipendenti in attesa fuori dalla Prefettura - voi continuerete con regolarità ad essere pagati. Se così non fosse sarà guerra perché la città di Crotone, il territorio non può permettersi di perdere un posto di lavoro. Il comune, la provincia, le organizzazioni sindacali sono con voi. Questo è un problema che non è solo vostro. Il prefetto ha dato disponibilità a nuovo tavolo ed incontro. C'è massima disponibilità da parte di tutti. La pressione è alta e continueremo a tenerla alta per voi e le vostre famiglie".