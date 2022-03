'Triplice fischio contro il bullismo', il progetto dell'Aia di Crotone contro ogni forma di violenza

Si è svolta lunedi 21 febbraio la presentazione del progetto, fortemente voluto dal presidente Francesco Livadoti e dal Vicepresidente Albino Lumare, all’interno dei locali della Sezione Aia di Crotone “G.Cosentino”, che da sempre è impegnata a formare i giovani fischietti, inculcando loro la cultura del rispetto delle regole, ad essere contro ogni forma di violenza, in particolare contro il bullismo, da sempre una piaga anche nei contesti sportivi e di aggregazione, ma anche contro ogni forma di discriminazione razziale e contro la Violenza di Genere, in particolare contro le donne, la sezione di Crotone ad oggi vanta ben 10 colleghe donne.

Per lo scopo la Sezione Aia di Crotone “G. Cosentino”, avrà come partner l’Associazione Educando Peter Pan - Uisp Solidarietà di Crotone che si occupa principalmente di contrastare la violenza di genere e la povertà educativa dei minori, incontrando ogni anno centinaia di studenti della provincia di Crotone. Il presidente Gianluca Lumare, formato in materia di Violenza di Genere presso l’Istituto Superiore Tecniche Investigative dell’Arma dei Carabinieri di Velletri e che collabora con il Tribunale per i minorenni di Catanzaro nei percorsi di Giustizia Riparativa presenterà ai giovani arbitri i progetti “Il Bullismo non è uno scherzo, è un reato” e “Violenza di Genere, riflessioni sul Codice Rosso”.