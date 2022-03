Crotone-Cosenza, 10 mila euro di multa alla società rossoblù per il lancio di fumogeni dei propri tifosi

Costano care alla società le intemperanze di una parte della tifoseria, che durante il derby di mercoledì sera contro il Cosenza ad un certo punto del match ha sfogato la propria delusione per il risultato che vedeva a quel punto il Crotone sotto di una rete, lanciando sul rettangolo di gioco numerosi fumogeni che costringevano il direttore di gara Massa ad interrompere il gioco in un paio di circostanze. La sanzione pecuniaria è stata inflitta dal Giudice sportivo nel referto pubblicato nel pomeriggio: "Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. CROTONE per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco numerosi fumogeni e tre bottigliette d'acqua che costringevano il Direttore di gara ad interrompere il gioco per circa due minuti"