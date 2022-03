Lanciava bottiglie contro auto nei pressi della stazione Termini: denunciato crotonese

ROMA - Un uomo di Crotone è stato denunciato dai carabinieri di Roma nell'ambito di un controllo nella zona Termini. L'uomo, 30 anni, è stato sorpreso a lanciare bottiglie di vetro alle auto di passaggio in via Einaudi. In totale sono state 11 le denunce tra cui un nigeriano di 43 anni e un 54enne italiano di origini campane per inosservanza di daspo urbano. Denunciato poi un 43enne pugliese che disturbava alcuni cittadini nell'area delle biglietterie automatiche, offrendo un aiuto non richiesto per l'acquisto dei biglietti e chiedendo poi un' "offerta” per questo.

Nel corso delle verifiche sono state identificate in tutto 85 persone, una delle quali è stata multata per il mancato utilizzo della mascherina in metro. Multa poi anche per un 55enne originario della Romania perché trovato sulla banchina della metro B senza Green Pass. Mentre in nove sono stati sanzionati dalle forze dell'ordine per divieto di stazionamento. Previsto per loro un ordine di allontanamento di 48 ore dalla zona della stazione.