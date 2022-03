Procura di Firenze, tra i 18 magistrati candidati anche Capoccia e Bruni

Ci sono il il procuratore capo di Crotone Giuseppe Capoccia ed il Procurtatore capo di Paola, il crotonese Pierpaolo Bruni, tra i 18 i magistrati che hanno presentato domanda per ricoprire l'incarico di procuratore capo a Firenze, ruolo finora ricoperto da Giuseppe Creazzo, che a pochi mesi dalla scadenza naturale del suo mandato nel capoluogo toscano ha chiesto e ottenuto dal Csm il trasferimento alla procura per i minorenni di Reggio Calabria, col ruolo di sostituto procuratore.

Dalla Calabria aspirano al ruolo di Procuratore della Repubblica di Firenze anche il procuratore aggiunto di Catanzaro Vincenzo Capomolla, Giuseppe Lombardo, procuratore aggiunto a Reggio Calabria, Gaetano Paci, procuratore aggiunto a Reggio Calabria.

Tra i candidati, anche tre magistrati già in servizio in Toscana: Gabriele Mazzotta, procuratore aggiunto a Firenze, il procuratore capo di Arezzo Roberto Rossi, il procuratore capo di Livorno Ettore Squillace Greco. Questi gli altri candidati: Rosa Volpe, procuratore aggiunto a Napoli; Nicola Lettieri, sostituto procuratore generale in Cassazione; Rodolfo Maria Sabelli, procuratore aggiunto a Roma; il procuratore capo di Crotone Giuseppe Capoccia; Rosa Raffa, procuratore aggiunto a Messina; Filippo Spiezia, membro italiano dell'agenzia Eurojust; Ludovico Vaccaro, procuratore capo di Foggia; Roberto Bruno Maria Pellicano, procuratore capo a Cremona; il procuratore capo di Terni Alberto Liguori; Gaetano Paci, procuratore aggiunto a Reggio Calabria; Patrizia Castaldini, procuratore capo a Nuoro; il procuratore aggiunto di Catanzaro Vincenzo Capomolla; Paolo Guido, procuratore aggiunto a Palermo; Pierpaolo Bruni, procuratore capo di Paola; Giuseppe Lombardo, procuratore aggiunto a Reggio Calabria