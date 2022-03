Sit in davanti all'ospedale per chiedere di potenziare la terapia intensiva neonatale

Nel piazzale antistante l’ospedale San Giovanni di Dio di Crotone l’associazione di clownterapia “Regalerò un Sogno” insieme all’associazione “Vivere sorridendo” a supporto dei malati oncologici della città, ha organizzato nella mattina del 25 febbraio, un sit-in I per chiedere il potenziamento della Tin (Terapia Intensiva Neonatale). Il sit-it ha rappresentato un momento di condivisione tra i cittadini presenti e i clown che conoscono bene i reparti del nostro ospedale, non solo quello pediatrico, ma anche l’oncologico e geriatrico. E nonostante la consapevolezza che il loro aiuto possa rinfrancare i cuori degli ammalati sono certi però che ciò non basta.

Necessaria è quindi l’assunzione di personale medico ed infermieristico specializzato “affinché non accadano più morti tra i bambini - dice Roby Contarino, presidente dell’associazione Regalerò un Sogno - come avvenuto, purtroppo, nel caso della piccola Ginevra”. Oltre i casi di malasanità si riscontrano problematiche legate al raggiungimento dell’ospedale di Crotone dai paesi limitrofi e la carenza di ambulanze che in molti casi si è rivelata causa di morte per molti pazienti che necessitavano di cure urgenti. Grandi assenti restano le istituzioni soprattutto la Regione Calabria che con i suoi interventi ha gli strumenti giusti per migliorare le sorti della sanità calabrese ma incagliata nella burocrazia si muove con lentezza.