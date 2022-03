Emergenza cinghiali: formati altri 32 selettori nella provincia di Crotone

Sono stati consegnati alla presenza dell'assessore regionale all'agricoltura Gianluca Gallo gli attestati di idoneità a 32 nuovi selettori di cinghiale, autorizzati dalla Regione.

Hanno ricevuto la qualifica: Vincenzo Andreoli, Giuseppe Barbatano, Giuseppe Bitonti, Aurelio Borda, Gaetano Borda, Domenico Brunetti, Michele Chiarelli, Francesco Crupi, Antonio Demme, Salvatore Diaco, Gianluigi Drammis, Carmine Galasso, Gennaro Garrubba, Giuseppe Guido, Domenico Lanzallotto, Pasquale Lanzallotto, Francesco Nicola Locanto, Vincenzo Misiano, Rosario Lopez, Gianpaolo Lupoli, Mario Maida, Michele Misiano, Domenico Montaleone, Antonio Miscarà, Salvatore Paletta, Antonio Poerio, Rosario Rizzuto, Francesco Antonio Santese, Mario Sottile, Ermanno Viola, Donato Vitiello, Giulio Vrenna.

Questi 32 cacciatori si aggiungono ad altre decine di selettori impegnati sul territorio crotonese da qualche anno, per fronteggiare le criticità causate dai cinghiali, non soltanto alle colture ma anche agli utenti della strada.

“Il problema della presenza dei cinghiali riguarda l'intero paese – ha detto Gallo – e proprio ieri nella conferenza tra assessori regionali all'agricoltura abbiamo deciso che terremo una riunione in presenza il 10 marzo a Roma nella quale prenderemo una posizione forte contro il Ministero dell'Ambiente per far fronte all'emergenza cinghiali che mette in pericolo non solo le produzioni agricole ma anche la pubblica sicurezza causando incidenti stradali. Io firmerò per l'abbattimento cinghiali perché l'emergenza diventa anche sanitaria visto che in alcune regioni d'Italia c'è presenza di peste suina africana portata proprio dai cinghiali che potrebbe mettere a repentaglio altre attività del settore zootecnico”.