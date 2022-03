Gianni Vrenna: "Situazione difficile, ma è il caso di abbassare i toni. E crediamo nella salvezza"

La delusione è visibile su un volto che tradisce un forte senso di frustrazione. Il percorso stagionale del resto è piuttosto chiaro, ma Gianni Vrenna è avvilito essenzialmente per il ‘trattamento’ ricevuto da club e squadra. Perché al netto di un momento drammatico a livello sportivo, il presidente non riesce a digerire il fiume di critiche e attacchi ingenerosi ricevuti. Quelli che oltrepassano il confine della civiltà e del decoro e sfociano nell’ingiuria e offesa. Le contestazioni della Curva, ma anche le numerose accuse arrivate sui social hanno ferito la proprietà, che nonostante le difficoltà incrociate non ha alcuna intenzione di disimpegnarsi dal timone del comando e soprattutto lancia la sfida per l’assalto ad una salvezza che il patron ritiene ancora percorribile. Ma Vrenna vuole chiarire alcuni passaggi. Partendo dall’impegno trentennale che ha permesso di ottenere risultati e continuità di un certo pregio.

“Ci dicono che dobbiamo spendere – attacca il presidente - ma vorrei spiegare che anche quest’anno abbiamo speso. Abbiamo acquistato ad esempio Nedelcearu (nazionale rumeno) ed Estevez, tanto per citare due nomi. Senza peraltro incassare nulla dalle cessioni. Perché i vari Molina, Zanellato e Benali li abbiamo ceduto a zero euro. E a chi dice che abbiamo preso soldi da Simy e Messias, spiego che per il nigeriano l’affare è stato chiuso su un prestito con obbligo di riscatto per 1 milione più 3 a determinate condizioni, pagabili in tre anni. Per Messias c’è il prestito oneroso e un diritto di riscatto che speriamo il Milan possa esercitare”.

Vrenna racconta poi un altro particolare, quello di un disagio sociale ed economico della città che accentua le difficoltà ad operare “Abbiamo un contesto sociale difficile, ho visto proprio giovedì la manifestazione dei lavoratori della Datel ed esprimo la solidarietà per tante famiglie che stentano ad arrivare a fine mese. Purtroppo è difficile fare calcio a Crotone, anche perché quando hai una classifica deficitaria devi mettere in conto rifiuti da parte di giocatori che preferiscono altre piazze. Ed a qualcuno dico che il Crotone è la sesta società come monte salari. Il calcio è uno sport, un momento di aggregazione, divertimento. Bisogna pensare alla realtà in cui viviamo, e quindi prendiamolo come uno svago. La cosa più importante in questo momento è di abbassare i toni. Facile salire sul carro dei vincitori quando va bene, ma è nei momenti difficili che bisogna stare uniti”.

Le critiche sono doverose e accolte, ma il fastidio e l’amarezza sono generati da quelli che trascendono: “Si va dietro ai pettegolezzi di strada – continua - ribadisco ancora il concetto su cosa ha rappresentato e continua a fare il Crotone per questa città. E se prima di sputare veleno e scrivere idiozie sui social si fermasse a riflettere, forse si eviterebbe di diffondere falsità. Accettiamo tutte le critiche di questo mondo, ma quelle costruttive. Non certo distruttive. Per quanto riguarda la contestazione di mercoledì, capisco la rabbia dei tifosi ma ci sono modi e modi di contestare. Fa male essere contestati sul fatto che la gente pensi che il sottoscritto si sia arricchito con il Crotone”.

Il presidente garantisce sulla compattezza e unione che alberga in seno alla squadra: “Se avevo il sentore che eravamo allo sbando, avremmo sicuramente cambiato. Posso garantire che tutti i calciatori sono dalla parte dell’allenatore e dalla società. Lo spogliatoio è sano, purtroppo è solo una questione di risultati. E loro sono i primi a soffrire di questa situazione. Purtroppo ci gira anche storto, e per esempio tra Cittadella e Reggina avremmo meritato di più. Penso che il campionato sia ancora recuperabile, abbiamo vissuto momenti più difficili di questo e siamo riusciti ad uscirne fuori. Vista la reazione del secondo tempo contro il Cosenza, se questa squadra ha la fortuna di 2-3 risultati utili può riuscire a rialzarsi e coltivare il nostro obiettivo. La speranza è che questa rotta possa invertirsi.

Vrenna rivendica anche la scelta di Modesto, che difende a spada tratta: “Abbiamo puntato su un allenatore emergente, e crediamo ancora nel nostro allenatore. Ad un certo i risultati punto non arrivavano e abbiamo cambiato, ma purtroppo in quelle sette partite abbiamo raccolto molto poco. Abbiamo sbagliato e ci metto io la faccia per primo. Pensavamo di cambiare rotta, ma i risultati non sono arrivati. Ci sentiamo soli come società, ma questo non toglie l’impegno e la volontà di mantenere questa categoria con tutte le nostre forze. Le difficoltà economiche ci mettono nelle condizioni di non fare il passo più lungo della gamba, altrimenti rischi di fallire”.