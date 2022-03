Abbandono indiscriminato di rifiuti e materiale ingombrante: sanzioni del Noa

CROTONE - Non si fermano le attività del Nucleo operativo ambientale della polizia locale che continua la sua attività repressiva contro l'abbandono di rifiuti ingombranti. anche questa settimana diverse sono state le contravvenzioni e le conseguenti sanzioni elevate dal Noa del Comando di Polizia Locale coordinato dal comandante Francesco Iorno, per altrettanti abbandoni indiscriminati di frigoriferi, materassi ed anche materiale edile, sul suolo pubblico in varie zone della città e della periferia.

Grazie all'utilizzo di fototrappole e videocamere, gli agenti specializzati del Noe hanno ripreso ed individuato i colpevoli. In questa attività si nota come siano ancora molti coloro che, anche venendo da fuori città', utilizzano le strade ed i marciapiedi di Crotone senza alcun senso di civiltà. Dai controlli si sono purtroppo rilevate anche condotte spiacevoli, indicative dello scarso senso civivo e del mancato rispetto per il decoro cittadino. Come nel caso della persona ripresa in un video che lascia a terra, nel centro cittadino, il proprio sacco dei rifiuti nonostante i cassonetti siano assolutamente liberi e vuoti.

La comunicazione dell’attività del NOA vuole essere oltre che deterrente anche conoscitiva per invitare ad evitare comportamenti che vanno a scapito del decoro cittadino e della vivibilità. L’attività di controllo del territorio da parte degli agenti del NOA è costante e si continueranno a sanzionare tutte le situazioni non consone al rispetto della cosa pubblica e del decoro cittadino.