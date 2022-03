Rifiuti, Akrea, lunedì sit-in davanti al Comune in attesa dello sciopero generale

Prosegue la protesta dei dipendenti di Akrea. Lunedì 28 febbraio le maestranze si ritroveranno davanti al Comune a piazza della Resistenza per protestare contro la proposta dei contratti di solidarietà avanzata dall'amministrazione e più in generale per sollecitare soluzioni alla crisi finanziaria che attraversa Akrea. Crisi, sostengono i lavoratori, "dovuta ai crediti che la società vanta nei confronti del comune d Crotone", quantificabili in 2 milioni 300mila euro circa.

I contratti di solidarietà sono stati proposti per le 25 unità lavorative dello spazzamento, di cui fanno parte gli 11 ex operatori del verde pubblico, servizio trasferito alle dirette dipendenze del Comune, ed i 4 dipendenti in cassa integrazione della sosta regolamentata, la cui gestione è stata tolta ad Akrea ed assegnata con un bando pubblico ad una società esterna. Complessivamente 15 unità lavorative che sono rimaste in pancia alla società nonostante la dismissione dei servizi con la conseguente perdita di entrate.

La protesta avrà luogo dalle undici di mattina alle due del pomeriggio, organizzata dalle sigle di categoria di Cgil, Cisl e Uil, e dalla Rsa Flaica, in attesa della proclamazione di una giornata di sciopero generale da parte delle stesse organizzazioni sindacali territoriali.