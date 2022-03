Disposta chiusura del lungomare per la giornata di domenica 27

CROTONE - Sarò chiuso al traffico per la giornata di domenica il lungomare di Crotone. Lo dispone un'ordinanza dirigenziale con al quale si vieta il transito veicolare del lungomare cittadino, istituendo altresì il divieto di sosta e di fermata, nel tratto di via C. Colombo e via A. Gramsci compreso tra piazza Rino Gaetano e Piazzale Ultras domenica 27 febbraio 2022 dalle ore 10.00 alle ore 18.00