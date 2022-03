Depurazione: sequestrati impianti a Caccuri e Cirò Marina

Due impianti di depurazione e un tubo di scarico sono stati sequestrati dai carabinieri a Caccuri e Cirò Marina nell’ambito di controlli di polizia ambientale sul acque reflue domestiche e industriali” effettuati con l’ausilio di personale dell’Arpacal di Crotone.

I carabinieri della Stazione di Caccuri, a conclusione di una serie di ispezioni avvenute tra lo scorso dicembre 2021 e febbraio 2022 hanno sequestrato il depuratore della frazione di “Santa Rania” in quanto, dall’analisi effettuata sulle acque reflue, è stata riscontrata la presenza di rifiuti solidi sospesi, riversati in un vicino corso d’acqua naturale. Per questo impianto è stato denunciato per inquinamento ambientale il titolare dell'azienda che gestisce il depuratore. Sotto sequestro anche l'altro depuratore del Comune di Caccuri, che si trova in località Campo che è risultato non essere allacciato alla rete elettrica e quindi non funzionante con il conseguente sversamento nei terreni demaniali circostanti delle acque reflue di fatto non trattate e depurate. In questo caso è stato denunciato per inquinamento ambientale e interruzione di un pubblico servizio il responsabile della società che avrebbe dovuto fornire l'energia elettrica all'impianto.

Per quanto riguarda il depuratore di Cirò Marina, che è già sotto sequestro con facoltà d'uso dal settembre 2021, la Compagnia Carabinieri a seguito di nuovi accertamenti ha rilevato la predisposizione di una tubazione alternativa a quella principale in grado di convogliare le acque reflue urbane direttamente nel prospicente tratto di mare cirotano, così “bypassando” il previsto processo depurativo. Al termine di quest’ultima attività, la tubazione rinvenuta è stata sequestrata e saranno svolte ulteriori indagini tecniche per quantificare l’effettivo potenziale inquinante del sito. Al momento non risultano denunce nei confronti di alcuno per questa vicenda.