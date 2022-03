Isola Capo Rizzuto, al via i lavori di rinnovo della rete fognaria

Nei prossimi giorni prenderanno il via lavori di completamento ed efficientamento della rete fognaria di Isola di Capo Rizzuto. L'intervento, per una spesa di 4,4 milioni di euro, mira al completo rinnovo della rete ed all'estensione alle aree prive del servizio fognario. I lavori consistono nella sistemazione e sostituzione di diversi tratti, anche nelle frazioni. Saranno inoltre predisposti i collegamenti per la copertura di alcune aree di Le Castella, Capo Rizzuto, Campolongo, Le Cannella, Sant’Anna, Marinella ed altre. Infine vedrà la luce un nuovo depuratore a Sant’Anna.

Soddisfatto di quest’ulteriore passo il sindaco Maria Grazia Vittimberga che ricorda: “L’obiettivo è quello di non perdere tempo e da questo punto di vista stiamo mandando avanti diversi progetti avviati negli anni scorsi e molto spesso dimenticanti. Abbiamo già avviato tanti nuovi progetti inerenti i servizi essenziali, tra cui i tanti che riguardano la sistemazione delle reti idriche del territorio e, soprattutto, quello della metanizzazione, con l’iter burocratico partito lo scorso anno”.

Rete idrica, fognaria e del gas camminano di pari passo. Fanno tutte capo allo stesso finanziamento comunitario a valere sull'asse VII 'Sviluppo delle reti di mobilità sostenibili' del FESR-FSE 2014-2020. "Si tratta di un progetto avviato negli anni scorsi e che ha subito una netta accelerata in questo ultimo anno grazie alla volontà e al lavoro del sindaco Maria Grazia Vittimberga" informa l'ufficio stampa del comune di Isola Capo Rizzuto.