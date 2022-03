Tentato omicidio cameriere a Isola: arrestate altre due persone

Complici del tentato omicidio di un cameriere a Isola Capo Rizzuto. Per questo due persone sono state destinatarie di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere eseguita dai Carabinieri della Tenenza di Isola di Capo Rizzuto, in collaborazione con i militari della Stazione Carabinieri di Brugherio I due, I. F., 30enne, residente a Isola di Capo Rizzuto, e G. F., 35enne, residente a Brugherio sono accusati di “tentato omicidio in concorso”.

Il provvedimento ha accolto le risultanze investigative delle prolungate e articolate indagini, avviate il 14 agosto 2021, a seguito dell’accoltellamento di un giovane, 32enne, dipendente di un ristorante del centro isolitano. Il cameriere venne ferito nella cucina del ristorante, per motivi verosimilmente riconducibili alla lentezza del servizio, da I.R.S., 59enne di Isola Capo Rizzuto, che il 18 agosto scorso era stato arrestato (è ancora detenuto) quale autore materiale dell’accoltellamento. Ad aiutarlo c'erano i due arrestati il 25 febbraio 2022 dai carabinieri. Secondo le indagini avrebbero bloccato la vittima che era stata poi colpita a coltellate. Determinanti per le indagini e l’identificazione dei complici sono risultati i racconti dei testimoni presenti in grado di riferire sull’accaduto e le successive attività di riconoscimento fotografico che hanno permesso d’individuare i due giovani quali complici del tentato omicidio. L’esecuzione delle misure è stata effettuata contestualmente sia a Isola di Capo Rizzuto che a Brugherio e i loro destinatari, al termine delle attività di rito, sono stati associati alle Case Circondariali di Crotone e Monza.