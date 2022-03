Guerra in Ucraina, lunedì un minuto di silenzio nelle scuole crotonesi

Lunedi 28 febbraio alle ore 12.00 in tutte le Scuole secondarie di secondo grado della Provincia di Crotone, si osserverà un minuto di silenzio per le vittime della guerra in Ucraina, per dire no alla guerra, per affermare la Pace, la Libertà, la Democrazia, la giustizia sociale.

Di seguito il documento scritto dalla Consulta degli studenti.

Di fronte ai gravi avvenimenti in Ucraina, il Ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, invita a riflettere noi Studenti insieme ai Docenti e a tutto il personale sull’articolo 11 della Costituzione italiana: “L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo”. “La scuola italiana è fondata sulla nostra Costituzione e alla base della nostra Costituzione c’è la pace, che è un valore irrinunciabile”,

La Consulta Provinciale degli Studenti invita i Dirigenti Scolastici a far leggere questo comunicato ai rappresentanti di classe e di osservare un minuto di silenzio per le vittime della guerra in Ucraina, alle ore 12.00 di lunedì 28 febbraio 2022.

Inoltre la Consulta sta lavorando per stilare un Documento che ripudia la guerra da condividere con la Comunità territoriale, per tale motivo si invitano le Scuole, gli Studenti, i Docenti a inviarci delle riflessioni su quanto stiamo vivendo entro mercoledì 2 Marzo al seguente indirizzo email: ufficio@educazionefisicakr.it. Sia la Pace il tema della nostra riflessione comune e del nostro ‘essere scuola’ insieme”.