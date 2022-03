Isola, il sindaco ricorda che lunedì scadono le iscrizioni alla scuola per adulti

Domani, lunedì 28 febbraio, è l'ultimo giorno utile per depositare le domande d'iscrizione alla scuola per adulti di Isola Capo Rizzuto. Lo rende noto il Comune ricordando che le lezioni prenderanno il via a settembre e che l'iniziativa nasce da "un progetto del ministero dell’Istruzione che arriva a Isola Capo Rizzuto grazie anche alla forte collaborazione con la Provincia di Crotone, nella persona del presidente Sergio Ferrari, e del consigliere Raffaele Gareri". La scuola organizza corsi di alfabetizzazione della lingua italiana e rilascia licenze di scuola media e diplomi alberghiero, agrario, nautico, geometra, ragioneria.

"È un’occasione importante per chi in passato non ha avuto la possibilità, per vari motivi, di frequentare la scuola dell’obbligo e di prendere titoli di studio come licenza media o diploma" sottolinea il sindaco Maria Grazia Vittimberga. "La scuola è aperta anche a chi ha già titoli di studi ma vuole allargare il suo bagaglio culturale e professionale. Penso soprattutto ai numerosi gestori di attività ristorative che magari in passato hanno fatto altre scelte di studio e oggi per loro sarebbe importante, ad esempio, avere in mano un diploma alberghiero; oppure al settore agricolo con diversi imprenditori che potrebbe specializzarsi in ambito agrario”.

Il primo cittadino invita gli isolitani a non perdere questa occasione e ad iscriversi alla scuola per adulti attraverso il portale dedicato, mentre chi non riesce a collegarsi può farlo direttamente in Comune. "Ma affrettavi - sollecita i suoi concittadini la VIttimberga - c’è tempo solo fino a domani”.