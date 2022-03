Specchio d'Italia per la gente dell'Ucraina: lanciata sottoscrizione popolare

La Fondazione Specchio d’Italia apre una sottoscrizione per la gente dell’Ucraina. Lo fa mettendo a disposizione 50.000 euro che verranno subito impiegati nel sostegno alle migliaia di profughi in fuga del paese martoriato dalla guerra. Tutti ci possono aiutare per rendere l’intervento più incisivo ed efficace. Come sempre vi racconteremo, passo passo, delle nostre iniziative.

Si può donare su specchioditalia.org con carta di credito e Paypal. Oppure si può versare con un bonifico bancario sul conto corrente intestato a Fondazione Specchio d’Italia Onlus codice Iban IT82 F030 6909 6061 0000 0176 056 oppure con bollettino postale sul conto corrente postale numero 1051722237 intestato a Fondazione Specchio d’Italia, via Brentano 2, 20121, Milano. Tutti i versamenti, eccetto quelli in contanti, sono fiscalmente deducibili. Info: info@specchioditalia.org; tel.011.6568376.