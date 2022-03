La delusione di Modesto: "Buttare via punti in questo modo fa male, siamo tutti arrabbiati ma vivi"

La delusione è profonda, ed anche se lo sforzo di mascherarlo è forte, la frustrazione è troppo grande per non prendere il sopravvento. Del resto perdere una partita così fa male, e Francesco Modesto è il primo ad essere consapevole del danno che può svilupparsi dal ko di Ascoli, diventato un ipotetico blitz in un improvviso crollo che compromette quasi del tutto le chance di salvezza: “Buttare questi punti fa davvero male – commenta l’allenatore- perché la partita si era messa come volevamo noi. Purtroppo non siamo stati bravi a chiudere la partita nonostante le diverse ripartenze, è chiaro che avremmo dovuto gestire meglio quei momenti. Abbiamo anche cambiato il modo di stare in campo e li abbiamo messi in difficoltà ripartendo bene ma non sfruttando le occasioni. Peccato davvero, perché per il nostro cammino questa era una tappa super importante”.

Modesto individua cosa è mancato per portare a casa il risultato pieno: “Ci è mancata furbizia, come peraltro nella gara d’andata. Paghiamo tutto, anche il fatto di subire un gol con un tiro da trenta metri, il fatto di commettere un fallo di rigore senza che ce ne fosse bisogno visto che la palla stava uscendo fuori e bisognava percepire il pericolo. Fa male, ma siamo vivi. Certo, siamo tutti arrabbiati perché la prestazione è stata davvero buona, tranne negli ultimi sette minuti nei quali abbiamo regalato qualcosa che è diventato per noi fatale”.

A influire sul rendimento finale anche le sostituzioni, anche se Modesto non indica nei cambi le motivazioni del crollo: “Kargbo e Marras li ho sostituiti perché erano stanchi. E peraltro Kargbo non era stato bene nella notte per i postumi del viaggio. Giù durante l’intervallo aveva chiesto il cambio ma ho deciso di tenerlo, poi ad un certo punto ho ritenuto opportuno toglierlo nonostante lui avesse già chiesto di essere sostituito. Marras eraaltrettnto stanco dopo aver fatto un grande lavoro di sacrificio. Ho cambiato gli esterni ma non è quello che ha compromesso la partita”.