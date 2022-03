Serie B, l'illusione si trasforma nell'ennesimo harakiri: il Crotone crolla nel finale ad Ascoli e 'vede' la Lega Pro

I titoli di coda segnano un passaggio amaro e malinconico, quello che consegna l'ennesima beffa di un campionato folle e certifica il quasi ritorno del Crotone in Lega Pro 13 anni dopo l'ultima apparizione. Certo, manca ancora l'aritmetica, ma il responso della sfida di Ascoli suona come una condanna anticipata. Perchè sciupare un blitz confezionato in 83 minuti di discreta fattura è un delitto che spegne anche le ultime residue chance. Un crollo inspiegabile e imperdonabile, frutto di errori tecnici nel momento in cui era doveroso chiudere il match, con la collaborazione delle scelte di Modesto, che nel finale ha operato cambi che hanno inciso in maniera nefasta sulla partita. Che il Crotone aveva condotto con buona personalità, meritandosi il vantaggio e la possibilità prolungare la speranza. Prima dell'imprevisto e delittuoso crollo.

La variante nel secondo tempo del derby trova la logica riproposizione ad Ascoli. Abiurato l'assetto con la linea difensiva a tre, Modesto rilancia un sistema che prevede quattro difensori in linea cin Calapai e Sala sulle corsie esterne e Cuomo e Golemic in mezzo, Estevez e Awua in mezzo e un tridente composto da Marras, Kone e Kargbo che agiscono qualche metro più indietro di Maric. C'è anche Festa che torna tra i pali dopo la presenza nelle ultime settimane di Saro, protagonista di prove infarcite da qualche errore di troppo.

L'impatto del Crotone è positivo, i rossoblu prendono presto campo e spazi animati dalla volontà di un blitz fondamentale in chiave salvezza. L'intensità è accompagnata anche da una discreta qualità nel palleggio, e quando Calapai imbecca Kargbo con in taglio preciso sembra fatta, ma l'attaccante africano impatta in allungo non trovando la porta da comoda posizione. Il Crotone sembra abbastanza disinvolto anche se i ritmi con il tempo si abbassano e l Ascoli prende campo, pur senza mai impensierire l'area rossoblu. Ad eccezione dell'incornata di Baschirotto che costringe Festa ad una spettacolare deviazione in corner. Le azioni scarseggiano, come l'intensità che perde vigore e annacqua un primo tempo.

La perla che spezza l'equilibrio la confeziona Kone all'alba del decimo minuto, bravo a controllare la sfera e trovare lo spazio dal limite per la conclusione mancina che si spegne alle spalle di Leali. Sull'onda emotiva del vantaggio il Crotone galoppa sulle ripartenze, e su una di queste Maric cincischia troppo guadagnando solo corner quando potevano crearsi presupposti più ghiotti. Il Crotone rischia sul colpo di testa dell'ex Bidaoui che spedisce a lato da favorevole posizione. L'Ascoli aumenta la pressione mentre il Crotone sporca alcune uscite difettando nella pulizia tecnica.