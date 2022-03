Un giorno da ricercatore, trekking naturalistico a Capocolonna

Si svolgerà domenica 6 marzo una escursione naturalistica a Capo Colonna. Accompagnati dagli esperti soci del circolo Ibis, i partecipanti a questa escursione avranno la possibilità di collaborare in prima persona (anche i bambini), in qualità di ricercatore scientifico, al progetto della Lipu: “Salviamo il Fratino in Calabria!” e contemporaneamente al “Coastal survey” sulla Foca Monaca. Si parte dall’Oasi del Martin pescatore e si prosegue, attraversando la riserva marina e la Zsc che circondano il promontorio Lacinio. Un'esperienza unica da vivere insieme a preparati ricercatori alla scoperta di questi splendidi e rarissimi amici...

Percorso : 5 Km, Difficoltà : Facile

Cosa portare: Pranzo al sacco, acqua, abbigliamento anti pioggia

Appuntamento Domenica 6 Marzo H 09.30

OASI del Martin Pescatore – Parco archeologico di Capo Colonna

Massimo di 40 partecipanti muniti di Green pass

Prenotazione e registrazione obbligatoria

Quota contributo con assicurazione personale 12 euro (Bimbi Gratis)

Segreteria Circolo Ibis Tel. 349.4674358