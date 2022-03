Nella provincia di Crotone rilasciate 56 mila Spid da Poste Italiane

CROTONE – In provincia di Crotone nel corso del 2021 sono state rilasciate 56mila Identità Digitali, che consentono di accedere in modo sicuro e veloce a tutti i servizi abilitati allo SPID, il Sistema Pubblico d’Identità Digitale che permette ai cittadini e alle imprese di utilizzare un’unica password per tutti i servizi online delle Pubbliche Amministrazioni e imprese aderenti. SPID può essere richiesto in tutti gli Uffici Postali, ma è molto semplice ottenerlo anche da casa: i titolari di un conto Bancoposta o di una carta Postepay abilitati all’operatività online possono ottenere SPID in modalità completamente digitale dal sito posteid.poste.it. Il servizio più ricercati per i cittadini di Crotone sul sito poste.it è stato "Come prenotare il proprio turno all’Ufficio Postale". Poste Italiane, infatti, mette a disposizione in 11 Uffici Postali della provincia di Crotone diversi tipi di prenotazione “a distanza”, per venire incontro alle esigenze dei cittadini e ridurre i tempi di attesa nelle sale al pubblico. È possibile programmare la visita in Ufficio direttamente da PC oppure dall’APP Ufficio Postale, App Bancoposta e App PostePay. È possibile prenotare anche tramite WhatsApp, al numero 3715003715 seguendo le istruzioni dell’Assistente Digitale di Poste Italiane. Tra gli argomenti ricercati ci sono quelli relativi alla documentazione Isse il “bonifico” e i “pagamenti digitali”